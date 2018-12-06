شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحى × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد مع تنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته. ”الخليج 365” يستعرض دور هيئة الرقابة الصحية بعد اعتماد مجلس الوزراء التشكيل الجديد لمجلس إدارتها . 1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية. 2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية. 3- اعتماد تطبيق معايير الجودة على منشآت تقديم الرعاية الطبية. 4 - الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة . 5 - تكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط. 6 - إجراء التفتيش الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام. 7- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل. 8 - الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة. 9- إجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام. 10- إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل. 11- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها. 12 - دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتى. 13- إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحى × 13 معلومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .