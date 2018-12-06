شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لمختطف الطائرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من عامين على وقوعها، أحال المستشار نبيل صادق النائب العام المتهم بواقعة اختطاف طائرة مصر للطيران للجنايات للمحاكمة بعد تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتى خلصت بتوجيه عدة اتهامات لـ"سيف الدين مصطفى محمد"، منها الإضرار بالدولة وإضعاف هيبتها. نقدم فى هذا الفيديو أهم المعلومات حول الحادث: 29 مارس 2016 اختطفت طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 181 الطائرة كانت غادرت مطار برج العرب متوجهة إلى مطار القاهرة كان على متنها 56 راكبا بالإضافة إلى طاقم من 7 أفراد هدد الخاطف كابتن الطائرة بحزام ناسف وأجبره على تغيير مسارها هبطت الطائرة فى مطار لارنكا بقبرص وأُغلق المطار جميع الرحلات القادمة والخارجة انتهت الأزمة بتسليم الخاطف نفسه وتم الإفراج عن جميع الركاب والطاقم أفادت التقارير بأن المتهم طالب بالإفراج عن سجينات في قضايا إرهابية سبتمبر 2016 قضت محكمة قبرصية بتسليم الخاطف لمصر أغسطس 2018 أعلن النائب العام نجاح إجراءات استرداد المتهم سيف الدين مصطفى حملت القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان 5 ديسمبر 2018 أحال النائب العام المتهم للجنايات لمحاكمته أبرز الاتهامات: الاستيلاء بالتهديد على وسيلة من وسائل النقل الجوي وتعطيله سيرها عمدًا خطفه واحتجازه وحبسه للركاب وأفراد الطاقم تحقيقًا لغرض إرهابي ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الداعية لاستخدام العنف

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