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شاهد.. بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لمختطف الطائرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من عامين على وقوعها، أحال المستشار نبيل صادق النائب العام المتهم بواقعة اختطاف طائرة مصر للطيران للجنايات للمحاكمة بعد تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتى خلصت بتوجيه عدة اتهامات لـ"سيف الدين مصطفى محمد"، منها الإضرار بالدولة وإضعاف هيبتها.

 

 

نقدم فى هذا الفيديو أهم المعلومات حول الحادث:

 

29 مارس 2016

 

اختطفت طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 181

 

الطائرة كانت غادرت مطار برج العرب متوجهة إلى مطار القاهرة

 

كان على متنها 56 راكبا بالإضافة إلى طاقم من 7 أفراد

 

هدد الخاطف كابتن الطائرة بحزام ناسف وأجبره على تغيير مسارها

 

هبطت الطائرة فى مطار لارنكا بقبرص وأُغلق المطار جميع الرحلات القادمة والخارجة

 

انتهت الأزمة بتسليم الخاطف نفسه وتم الإفراج عن جميع الركاب والطاقم

 

أفادت التقارير بأن المتهم طالب بالإفراج عن سجينات في قضايا إرهابية

 

سبتمبر 2016

 

قضت محكمة قبرصية بتسليم الخاطف لمصر

 

أغسطس 2018

 

أعلن النائب العام نجاح إجراءات استرداد المتهم سيف الدين مصطفى

 

حملت القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان

 

5 ديسمبر 2018

 

أحال النائب العام المتهم للجنايات لمحاكمته

 

أبرز الاتهامات:

 

الاستيلاء بالتهديد على وسيلة من وسائل النقل الجوي وتعطيله سيرها عمدًا

 

خطفه واحتجازه وحبسه للركاب وأفراد الطاقم تحقيقًا لغرض إرهابي

 

ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الداعية لاستخدام العنف

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