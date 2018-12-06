شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. 7 نصائح من الأرصاد الجوية للمواطنين في الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين لاتباعها خلال الـ 72 ساعة المقبلة فترة حالة عدم الاستقرار.

وننشر في الفيديو التالي أبرز توجيهات ونصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ فى نقاط مبسطة كما يلى .

نظرا لزيادة نشاط الرياح وبرودة الجو :

1_ فعلى المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد

2- على السائقين توخى الحذر على الطرق من الشبورة المائية صباحا

3- ضرورة فحص السيارات والتأكد من فاعلية الأنوار والمساحات

4- على السائقين تجنب السرعات الزائدة خاصة وقت الأمطار

واتباع تعليمات المرور وترك مسافات مناسبة بين السيارات

5- على الصيادين تجنب النزول لعرض البحر بسبب نشاط الرياح

6- يفضل تأجيل السفر خاصة المتوجهين للسواحل الشمالية

7- يفضل الابتعاد عن التواجد بالأماكن المكشوفة