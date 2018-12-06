الثلاثاء.. "النواب" يناقش مشكلات الجاليات المصرية بالدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، الثلاثاء، مشكلات الجاليات المصرية بالدول العربية والتي تكررت مؤخرا بشكل كبير.

ويستعرض الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير الجمل، بشأن تعرض سيدة للضرب بدولة الكويت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن كثرة الشكاوى من الجاليات المصرية المقيمة في الدول العربية وآخرهم الشكوى المقدمة من المواطنة فاطمة عزيز والتي تم التعدي عليها في الكويت.

كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن الصعوبات التي تواجه العمالة المصرية في الدول العربية الشقيقة.

وتشهد اجتماعات اللجنة أيضا مناقشة أخر تطورات الوضع في سورياـ وأيضا العلاقات المصرية الإماراتية.