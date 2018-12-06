زيادة أسعار البرامج.. مصدر يكشف ضوابط الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، من وضع ضوابط الحج السياحي للعام الهجري 1440، وعرضتها على وزيرة السياحة لاعتمادها، على أن تعلن للجميع حتى يتسنى للشركات الحصول على الوقت الكافي للانتهاء من الإجراءات اللازمة وتسويق برامجها وبدأ الموسم مبكرا.

وذكر مصدر بوزارة السياحة، أن الوزيرة تعتمد الضوابط الجديدة الأسبوع المقبل، بهدف فتح الموسم مبكرا أمام الجميع، موضحا أن اللجنة عكفت خلال الأيام الماضية بشكل مستمر على الانتهاء من تلك الضوابط بناء على توجيهات الوزيرة للخروج بموسم سياحي ناجح.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الخميس، أن ضوابط الحج السياحي لم يطرأ عليها تغيير كبير عن العام الماضي، سوى الزيادة في أسعار البرامج المقدمة للحجاج بسبب ارتفاع الأسعار الحالية، موضحا أن عدد تأشيرات الحج السياحي تبلغ 36 ألف تأشيرة، مقسمة على 12 ألف تأشيرة للمستوى البري، و12 ألفًا للمستوى "الاقتصادي طيران"، و12 ألفًا لمستوى 4 و5 نجوم.

وقال المصدر، إن الزيادة المتوقعة في البرامج، لن تزيد عن 10%.

وتضمنت المحاور الرئيسية لضوابط الحج السياحي:

ـ فتح باب التسجيل للمواطنين فور إعلان الضوابط المنظمة لموسم الحج.

ـ عدم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى القرعة الالكترونية بوزارة السياحة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

ـ مبلغ جدية الحجز للمستوى السياحي 5 نجوم 20 ألف جنيه.

ـ مبلغ جدية الحجز للمستوى السياحي 4 نجوم 15 ألف جنيه.

ـ مبلغ جدية الحجز للمستويين الاقتصادي والبري 10 آلاف جنيه.

ـ وجود آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن، وتسترد تلك المبالغ في حال عدم فوز المتقدم بـ"القرعة"، وأن يستكمل بقية قيمة البرنامج حال فوزه.

ـ قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

ـ آلا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البري عن 2009م وأن يكون مزود بجهاز "GPS" ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر على ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.

ـ أقصى مسافة لإقامة الحجاج المصريين عن الحرم المكي بـ2500 متر، مع توفير "شاتل باص" لإيصالهم إلى المسجد الحرام.