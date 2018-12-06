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"التنبؤ بالفيضان" يعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الامطار بها وموعد توقفها.

وأوضح المركز، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر اليوم.

وأضاف المركز، أن هناك أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري والإسكندرية وأجزاء من سيناء.

وتوقع المركز في بيانه، أن يشهد السبت المقبل، بداية استقرار الأحوال الجوية، وانتهاء فرص سقوط أمطار.

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