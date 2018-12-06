تأجيل محاكمة عضو بـ"كتائب حلوان" بتهمة حرق قسم الشرطة لجلسة 5 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت الدائرة 27 جنايات حلوان، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس، تأجيل محكمة محمود حمدي أحمد، لاتهامه بالشروع في حرق قسم شرطة حلوان لجلسة 5 فبراير المقبل لسماع الشهود والمرافعة.
وأحالت النيابة المتهم محمود حمدي لمحكمة الجنايات في القضية رقم 6339 لسنة 2014 بتهمة الشروع في حرق قسم شرطة حلوان وإتلاف متلكات عامة وتكدير السلم والأمن العام وتعطيل موظفين عموم عن أداء أعمالهم.
يذكر أن المتهم صدار ضده حكم بقضية "كتائب حلوان" وتعاد محاكمته في القضية.
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