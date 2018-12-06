محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 متهمين من مشجعي نادي الاتحاد السكندري، في اتهامهم بإحراز ألعاب نارية وإثارة الشغب، بكفالة ٥٠٠ جنيه لكل منهم.
وأسندت النيابة للمتهمين الـ3 تهم حيازة شماريخ وإثارة الفوضى، وبدأت النيابة التحقيق مع 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري تم القبض عليهم عقب انتهاء مباراة الزمالك، في البطولة العربية لحيازة شماريخ.
وألقت قوات الأمن القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تخلي سبيل 3 متهمين من مشجعي الاتحاد السكندري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .