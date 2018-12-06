النيابة تخلي سبيل 3 متهمين من مشجعي الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 متهمين من مشجعي نادي الاتحاد السكندري، في اتهامهم بإحراز ألعاب نارية وإثارة الشغب، بكفالة ٥٠٠ جنيه لكل منهم.

وأسندت النيابة للمتهمين الـ3 تهم حيازة شماريخ وإثارة الفوضى، وبدأت النيابة التحقيق مع 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري تم القبض عليهم عقب انتهاء مباراة الزمالك، في البطولة العربية لحيازة شماريخ.

وألقت قوات الأمن القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.