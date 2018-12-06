مباحث القاهرة تضبط المتهمين وراء سرقة فرع أحد سلاسل المحلات الشهيرة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث قسم شرطة حلوان، بالقاهرة، مرتكبي واقعة سرقة فرع إحدى سلاسل المحلات التجارية.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من "أحمد.ع"،25 سنة، مساعد مدير فرع أحد سلاسل المحلات التجارية الكبرى، الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره "61,237 ألف جنيه" من داخل خزينة، ومجموعة من مستحضرات التجميل، ومجموعة من القداحات، وعدد 14 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع، و4 جهاز DVR الخاصين بكاميرات المراقبة، من داخل فرع المحل عمله.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفرع، وعدم وجود آثار عنف على الخزينة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابقا بالفرع، وحالياً بفرع آخر، ومقيم بمنطقة حلوان، وعاملا بمحل منظفات.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالفرع محل الواقعة، واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياته، فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، وفي سبيل ذلك توجها للمحل عقب انتهاء العمل بعد غلقه، ودخلا باستخدام نسخة المفاتيح حيازته، واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.