صوَّر زوجته دون علمها.. تجديد حبس متهم بإنشاء شبكة لـ"تبادل الزوجات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم بإنشاء شبكة لتبادل الزوجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة أخلت سبيل الزوجة بكفالة مالية عقب تسلمها تحريات المباحث وثبوت عدم تورطها في الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اعتاد ممارسة الشذوذ الجنسي منذ الصغر عقب تعرضه لواقعة هتك عرض من أحد أقاربه وأصبحت ميوله الجنسية مختلفة، لكنه تزوج بناء على رغبة أسرته وتقاليد المجتمع، وبعد الزواج زهد الحياة الزوجية ورغب في التغيير فاختمرت لديه فكرة إنشاء صفحة عبر "الفيس بوك" لتبادل الزوجات، وبالفعل أنشأها وبدأ في التواصل مع راغبي المتعة ممن رحبوا بالفكرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قرر تصوير زوجته خلسة لعلمه برفضها لذلك فخشى أن تفضح أمره وتقضى على فكرته، في أوضاع فاضحة وقام بنشر صورها على الصفحة الخاصة به، وبدأ المشتركون يتفاعلون معه بالفعل وقاموا بإرسال صور زوجاتهم، وتبادلوا مقاطع فيديو خاصة بزوجاتهم عبر الفيس بوك.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مؤكدا أن زوجته لم تكن على علم بالشبكة، واستمعت النيابة إلى أقوال الزوجة التي أكدت أنها لم تكن تعلم أنه يقوم بتصويرها، ويشارك الصور بصفحات الفيس بوك.