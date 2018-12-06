9 يناير.. محاكمة مدحت شلبي بتهمة التشهير والإساءة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي في الجنحة المباشرة المقدمة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يتهم فيها الإعلامي بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية بجلسة 9 يناير المقبل.
وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالإجماع في جلسة أول أكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته ومن بينهم مدحت شلبي.
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