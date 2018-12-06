أخبار مصر | "القومي لحقوق الإنسان" يحتفل بمرور ٧٠ عاما على صدور الإعلان العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لحقوق الإنسان" يحتفل بمرور ٧٠ عاما على صدور الإعلان العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الإثنين القادم، الاحتفالية الكبرى التى ينظمها المجلس بمناسبة مرور 70 عامًا على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الإنمائي الألمانية بالقاهرة.

ويلقى الأستاذ فايق كلمة بهذه المناسبة يتحدث فيها عن مسيرة حقوق الإنسان فى ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر فى عام 1948 والذي شاركت مصر فى صياغته، كما يتحدث عن التعاون بين المجلس والإتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي فى مجال حقوق الإنسان.

تم توجيه الدعوة لحضور هذه الاحتفالية لعدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وكبار الشخصيات ذات الصلة وأساتذة الجامعات وأعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى المجال ذاته.