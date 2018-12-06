أخبار مصر | برلماني يشيد بتكليفات "السيسي" للحكومة بتوفير السلع ومراقبة الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتكليفات "السيسي" للحكومة بتوفير السلع ومراقبة الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي الحكومة.

وأكد "عبدالله زين" أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الاجتماعات المهمة الرئيس السيسي هو المواطن المصري، وتوفير جميع احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات؛ خاصة أنه تم عرض الموقف على الرئيس السيسي بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم.

ووجه "عبدالله زين" التحية للرئيس السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة؛ وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجا وسرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

ودعا وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى مواصلة النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل شامل، مع وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي لمحورية دوره، وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.

وطالب النائب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي؛ خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والمواد التموينية ومراقبة الأسواق والأسعار للحد من ارتفاع الأسعار.