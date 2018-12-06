أخبار مصر | وزيرة الصحة تجري اختبار فيروس سي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تجري اختبار فيروس سي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بنقطة الفحص الموجودة بمقر المعهد القومي للتدريب، التابع للوزارة.

وتضم الفحوصات التى تجريها «المبادرة» كلا من فيروس سي، والضغط، والسمنة، والسكر، وأشادت الوزيرة بجودة الخدمة التى تقدمها نقطة الفحص شأنها شأن باقي نقاط الفحص الأخرى، داعية أهالي المرحلتين الأولى والثانية من «100 مليون صحة» ممن لم يجرون الفحوصات بالتوجه لأقرب نقطة فحص لهم لإتمامه.

وأعلنت عن فحص ٢ مليون مواطن حتى ظهر اليوم السادس للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، ليصل إجمالي المفحوصين قرابة 14 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة حتى الآن.

وقالت: إن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً، وكشفت عن فحص ١١٢ ألف ٣١٣ طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة بإجمالي ٢٢٠٦ مدرسة.

يذكر أن ١٦٥٩ مدرسة تم بدا المسح بها، و٨٠ مدرسة تمريض ستبدأ في يوم ٩ ديسمبر الحالي، فضلا عن٤٦٧ معهد أزهري ستبدأ يوم ٧ ديسمبر الحالي.

وأضافت أن إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد ٢٤ ألف و ٤٢١ طالب، وأسيوط ٢٠ ألف و ٤٢٦ طالب، والبحيرة ١٧ ألف و٨٤٧ طالب، والقليوبية ١٧ ألف و ٨٣٥ طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى أن أى طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضحت أن هناك ٢ مليون مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين ٦٧٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٢٨٦ ألف و ٨٥٧ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٢٥٦ ألف و ٥٩٦ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ٢٠٨ ألف و ٩٤٠ مواطن.