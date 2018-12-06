أخبار مصر | بحضور "مدبولي".. وزير الاتصالات: مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج "سيسكو" للتواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور "مدبولي".. وزير الاتصالات: مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج "سيسكو" للتواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي وتحفيز الإبداع التكنولوجي التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكارات الرقمية. وقع مذكرة التفاهم مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والمهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو في مصر.

وتصيغ مذكرة التفاهم الإطار العام لتطبيق برنامج سيسكو للتسريع الرقمي (CDA) الذي أطلقته الشركة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عامين، لمساعدة البلدان التي تستهدف تنفيذ خطط تنموية تعتمد على تبني التكنولوجيات الرقمية، حيث يتم تطبيق البرنامج فى مصر بما يتفق مع "رؤية مصر 2030"، ويركز البرنامج على التسريع الرقمي في تنفيذ عدد من المبادرات بالاعتماد على خبرة شركة سيسكو العالمية في عمليات التحول الرقمي.

قال وزير الاتصالات: بموجب مذكرة التفاهم تشارك شركة سيسكو العالمية في تنفيذ استراتيجيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية خاصة تلك المتعلقة بالمبادرات الرئاسية، ومن بينها الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، كما تنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة بالتوسع في برنامج أكاديمية سيسكو للتواصل الشبكي في مصر، ومضاعفة عدد الطلاب المستفيدين من المصريين والأفارقة إلى ما يقرب من 20 ألف طالب في عام 2019 تزيد إلى30 ألف طالب في عام 2020.

وأضاف: تتناول مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ الدمج الرقمي لعدد من القطاعات ومن ضمنها التعليم والخدمات الرقمية من خلال البناء على الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من استخدام شبكة مكاتب البريد المنتشرة في ربوع مصر لتكون أحد النقاط الرئيسية التي يقصدها المواطن للحصول على الخدمات الرقمية المختلفة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام شركة سيسكو العالمية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنفيذ جدول الأعمال الرقمي للحكومة والعمل على نشر تكنولوجيات إنترنت الأشياء (IoT) وحلول المدن الذكية في مصر. كما ستدعم سيسكو جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في مجال الصحة الرقمية من خلال الاستفادة من تقنيات سيسكو في رقمنة 40 وحدة صحية على الأقل.

وفي مجال ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، قال الوزير: ستعمل شركة سيسكو بالتعاون مع مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على خلق بيئة إبداعية مستدامة من خلال توفير التدريب وتبادل الخبرات العالمية مع الشركات الناشئة المحلية بالإضافة إلى دعمها في الحصول على الخبرات العالمية والوصول إلى الأسواق والتواصل مع منظمات دعم الابتكار العالمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " إن هذا التعاون يؤكد التزامنا بتفيذ عمليات التحول الرقمي بأسرع ما يمكن في مصر، وتعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف: "إنه في إطار السعي نحو تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري نعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتوافر كوادر شابة مبدعة تتمتع بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا وتلبية احتياجات السوق المستقبلية، ونتطلع من خلال هذا الاتفاق إلى الاستفادة من خبرة شركة سيسكو العالمية في مجال الرقمنة."

من جانبه أعرب تشاك روبنز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة وقال: "تفخر سيسكو بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية من أجل تسريع خططها في مجال التحول الرقمي، خاصة أن التقنية برهنت على أنها المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عصرنا الرقمي. ولأننا شريك استراتيجي للدول والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فنحن ملتزمون بدعم جهود مصر في تطوير المواهب والابتكار في ريادة الأعمال. وسنعمل معًا على إنشاء منظومة داعمة مستدامة ومتطورة لتنمية القطاعين العام والخاص."

هذا ويعمل برنامج سيسكو على تسريع عمليات التحول الرقمي التي تشهدها مصر على كافة المستويات، حيث تهدف الشركة الى تعزيز التزامها الراسخ نحو التعاون مع مصر في هذا المجال، فمنذ عام 1999، حصل أكثر من 95 ألف طالب على دورات أكاديمية سيسكو المتخصصة في مجال الشبكات، ونتيجة لذلك حصل 92% من خريجيها على فرصة عمل أو واصلوا تعليمهم في المجال ذاته.

جدير بالذكر أن سيسكو العالمية هي شركة رائدة على مستوى العالم في مجال توفير حلول تقنية المعلومات، وتعتمد شبكة الإنترنت على تجهيزاتها وحلولها منذ العام 1984 كي تستمر بالعمل حيث يبذل فريقها ومنتجاتها وشركائها جهودًا متواصلة لتوفير الاتصالات الآمنة للمجتمعات ومنحها القدرة على الاستفادة من الفرص الرقمية المستقبلية.