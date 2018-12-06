أخبار مصر | اتحاد عمال مصر يطالب الحكومة بتشكيل المجلس القومي للأجور‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد عمال مصر يطالب الحكومة بتشكيل المجلس القومي للأجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع لها برئاسة مجدى حسن مسئول السكرتارية ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.
استعرض أعضاء السكرتارية الذين يمثلون النقابات العامة العمالية مشروع خطة النشاط فى الدورة النقابية الحالية 2018-2022، حيث طالب الأعضاء بضرورة إعداد تقارير تفصيلية عن قضايا العمل والأجور فى كل قطاع نوعى إنتاجى أو خدمي على حدة؛ لعرضه على الاجتماع القادم والذى سيناقش مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب وأهمها مشروع قانون العمل ومشروع قانون التأمينات والمعاشات وقانون البدل النقدي للإجازات تمهيدا لوضع رؤية الاتحاد العام فى هذه المشروعات وربطها بقضايا الأجور.
وطالب مجدى حسن، بضرورة ربط الأجور فى جميع القطاعات الحكومى والعام والخاص بالمستويات المعيشية من خدمات واستهلاك، ومطالبة الحكومة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، مؤكدًا على التمثيل الحقيقي لاتحاد عمال مصر فى المجلس الذى يبحث قضايا الأجور وربطها بالتضخم والأسعار وبصفة دورية.
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