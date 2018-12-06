مصر | في إطار مبادرة "كلنا واحد".. نتائج جهود القوافل الطبية لـ"الداخلية" خلال نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في إطار مبادرة "كلنا واحد".. نتائج جهود القوافل الطبية لـ"الداخلية" خلال نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار الدور المجتمعي لها واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتوجيه العديد من القوافل الطبية للمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والعديد من القرى والنجوع، وكذا توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن، فقد قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه العديد من القوافل الطبية خلال شهر نوفمبر 2018.

وأوضحت، أن القوافل ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وأسفــرت جهودهـا بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية عـن تحقيـق النتائـج التاليـة:

مديرية أمن أسيوط – سجن أسيوط العمومي: توقيع الكشف الطبي على (402) حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم وبمنطقة غرب المدينة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط: توقيع الكشف الطبي على (705) حالات من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

مديرية أمن المنيا : توقيع الكشف الطبي على (725) حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

مديرية أمن الدقهلية : توقيع الكشف الطبي على (253) حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم وبقرية دميرة بدائرة مركز شرطة طلخا: توقيع الكشف الطبي على (870) حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

مديرية أمن الشرقية: توقيع الكشف الطبي على (403) حالات، وصرف الأدوية اللازمة لهم وبقرية بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية: توقيع الكشف الطبي على (1880) حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

مديرية أمن بني سويف: توقيع الكشف الطبي على (157) حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم وبقرية بياض العرب بدائرة مركز شرطة بني سويف: توقيع الكشف الطبي على (1050) حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

مديرية أمن الجيزة: توقيع الكشف الطبي على (770) حالة من أهالي مركز شرطة الصف وصرف الأدوية اللازمة لهم .

مستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة ، الإسكندرية": بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية تم توقيع الكشف الطبي على (723) حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم .. من خلال إستقبالهم بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.

حملة الــ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة : توقيع الكشف الطبي على (2637) سيدة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك بمستشفيات الشرطة.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.