مصر | ضبط شخص جمع 7 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص جمع 7 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط شخص بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذةي العاملين مقابل عمولة مالية فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "أحمد. ع. ا"، سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات حيث يقوم المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوي العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندي ما يعادل مبلغ 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

