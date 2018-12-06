مصر | حملات تموينية مكبرة على مستوى المحافظات لضبط المخالفات

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة - القليوبية - الجيزة)، بشن حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة:

ضبط (8) قضايا أسطوانات البوتاجاز.

ضبط (3) قضايا مواد بترولية

ضبط (206) قضية في مجال مخالفات المخابز

ضبط(13 ) قضية دقيق مدعم وأقماح.

ضبط (7) قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط (6) قضايا في مجال الاستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية.

ضبط (46) قضية في مجال الغش الغذائي.

ضبط (25) قضية في مجال الغش التجاري.

ضبط (568) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ضبط (22) قضية في مجال واللحوم ومصنعاتها.

ضبط (23) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.

ضبط (6) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ضبط (3) قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

مديرية أمن القاهرة

ضبط ( 83 قضية تموينية متنوعة ) من بينها (20 قضية فى مجال عدم الإعلان عن أسعار السلع، 15 قضية فى مجال الرقابة على الصحة) أبرزها الآتي:-

- ضبط المدعو "سامى.ح.أ" سن45- صاحب مخزن أدوات كهربائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مصنعة من مواد وخامات رديئة، ومدون عليها ملصقات بلد المنشأ - خلافًا للحقيقة، حيث عُثر بداخل المخزن على (1500 عداد أمبير، 5500 مفتاح كهرباء، 1500 نقطة مفتاح، 2000 روزتا كهرباء، 2000 جراب مفتاح، 1500 زرار مفتاح، 3000 إستيكر وملصق، 1000 كرتونه فارغة، مكواة)، جميعها مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

مديرية أمن القليوبية

- ضبط المدعو "أحمد.ح.ح" - المدير المسئول عن مطعم – كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة لحيازته كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها وزنت نحو ( 215 كجم ) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

- ضبط المدعو "حسن.م.ح" - سن 44 – صاحب مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" مستخدمًا في تصنيعها خامات رديئه معاد تدويرها ومواد مجهولة المصدر، وإستخدام علامات تجارية غير مقلدة لكبرى الشركات، ووضعها على المنتج النهائي، حيث عثر بداخل المصنع المٌشار إليه على (معدات وماكينات خياطة وتطريز، 150 ثوب قماش، 200 قطعه ترنج رياضى بمراحل الإنتاج، 700 قطعه ملابس رياضية منتج نهائى).

مديرية أمن الجيزة

ضبط المدعو "أحمد.ز.ع" – سن 36 – صاحب مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج حلوى الأطفال – كائن بدائرة قسم شرطة أول السادس من أكتوبر، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلويات منتهية الصلاحية، وإعادة إدخالها مرة أخرى فى خامات ومواد التصنيع، حيث عثر بالمصنع المشار إليه على (طن و305 كيلو جرام مستلزمات إنتاج، ومنتج نهائى)..جميعها غير صالحة للإستهلاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.

