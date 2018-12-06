مصر | نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية خلال نوفمبر الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية خلال نوفمبر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قطاع الأحوال المدنية، عن أنه في إطار خطة تطوير نظام القطاع بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، فقد أسفرت جهود القطاع خلال نوفمبر الماضي عن تحقيق النتائج التالية:

- في مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة: تم إصدار عدد (965406) بطاقة رقم قومى.

- في مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة: تم إصدار عدد (1353629 ميلاد – 112931وفاة – 56913 قيد عائلي ).

- في مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن ( 2157 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 222 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 710 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 49 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 322 قيد وقائع الزواج خارج البلاد – 475 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 3325 وثائق مترجمة).

- في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد (3437) قضية.