شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن بئر دفن به بقايا تماثيل من عصر الدولة الوسطي بمنطقة الخلوة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار والعاملة بمنطقة (الخلوة) في الفيوم برئاسة الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، في الكشف عن بئر دفن يقع شرق مقبرة (الأمير واجي) من عصر الدولة الوسطي، وذلك أثناء الحفائر التي بدأتها البعثة أواخر الشهر الماضي. وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، في تصريح له اليوم ،إن منطقة الخلوة تقع في اقصى جنوب الفيوم على بعد 40 كيلومترا من المدينة وتحتوى على جبانة من عصر الدولة الوسطى وبالتحديد عصر الملك امنمحات الثالث (1842- 1799 ق.م) واستخدمت ايضا في العصر البيزنطى من خلال بعض التجمعات المسيحية.

مشيرا إلى انه يوجد بالجبانة مقبرة ( الامير واجى) حاكم اقليم الفيوم ومقبرة أخرى لامه «نبت موت» والتى تقع إلى الشرق منها. ومن جانبه.. أوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أن البئر المكتشف، يضم ثلاث حجرات للدفن، وجدت البعثة بداخلهم جزء علوي من تمثال مصنوع من الحجر الرملي يبلغ ارتفاعه 40سم لشخص يعقد يده اليسري على صدره، بالاضافة إلى جزء أوسط لتمثال آخر مصنوع من البازلت ارتفاعة 30 سم، وعدد من الأوانى الفخارية وثلاثة رؤوس للاأوانى الكانوبية على هيئة أدمية طول الرأس حوالى 10 سم ولكن وجد بعضها مهشم، كما عثر بداخل احدهم على احشاء المتوفى.

وأشار عشماوي إلى انه من المرجح أن تكون قد سبق وتعرضت تلك الحجرات للنهب في العصور القديمة واعيد استخدامها للدفن في عصور لاحقة. وأوضح الدكتور هانى ابو العزم رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى، أن مقبرة (الامير واجى) منحوته في الصخر وتم الكشف عنها بواسطة البعثة الايطالية لجامعة بيزا عام 1981 من خلال مشروع المسح الأثرى بالمنطقة،

وقد عثرت على تمثال من الحجر الجيرى وسط ركام الصخر؛ يحمل اسم الامير واجى والتمثال موجود حاليا في المخزن المتحفى في كوم اوشيم بالفيوم، كما تم العثور على جزء من تابوت الخشبى وانية فخارية. ولفت سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، إلى أن سقف المقبرة كان منهار تماما ربما بسبب زلازل مدمر حدث في العثور القديمة أو بسبب ثقل احجار السقف والتى تزن مابين 10 و30 طنا، ونظرا لذلك قامت البعثة الايطالية تحت اشراف المجلس الأعلى للآثار بعمل سقف حديث لحماية بقايا النقوش الموجودة على الجدران والاعمدة. وأضاف أن المقبرة تتكون من صالتين للاعمدة الأولى يحمل سقفها 12 عمودا موزعه على صفين وهى بدون نقوش والثانية يحمل سقفها ايضا 12 عمودا موزعة على 3 صفوف وموجود عليها نقوش للامير واجى وامامه العديد من الالقاب التي كان يحملها.

وتابع انه يوجد في الجدار الجنوبى ثلاث «نيشات» لتماثيل صاحب المقبرة، وفى الركن الجنوبى الغربى من الصالة الثانية يقع بئر الدفن والذى عثر به على بعض عظام الجمجمة.