شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو حول ختام معرض «إيديكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، فيديو جديد على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، بشأن ختام معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو حول ختام معرض «إيديكس 2018» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .