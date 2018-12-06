شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُشكّل لجنة لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخميس، القرار رقم ١٥٠٩٢ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد والوقاية منه برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من المستشار القانوني للمحافظة ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والشئون الهندسية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والأمين العام لجامعة قناة السويس سابقاً.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية أن «اللجنة تتولى وضع المقترحات والتوصيات بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ووضع خطط وبرامج تدريب وورش العمل وأنسب الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمحافظة لتبادل المعلومات والخبرات بينها وتطبيق وتفعيل كافة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد ودراسة كافة مظاهر الفساد وأوجه الانحراف بوحدات الجهاز الإداري بنطاق المحافظة مع إعطاء أولوية لواقع الخدمات والإنتاج».

وأشار إلى أنه «ستقوم اللجنة بحصر أهم المشكلات وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل العمل في الجهاز الحكومي وإعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار».