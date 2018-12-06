شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى شباب العالم» يشارك في مؤتمر «إفريقيا 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك منتدى شباب العالم في فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018 وذلك انطلاقاً من توصيات منتدى شباب العالم 2018 من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال في إفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

وتأتي هذه الدعوة تنفيذا للتوصية الخاصة بريادة الأعمال- والتي جاءت ضمن التوصيات النهائية لمنتدي شباب العالم ٢٠١٨- والتى نصت على توجيه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة.

وتنطلق فعاليات منتدى الاستثمار إفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومى 8، 9 ديسمبر المقبل في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

ويهدف منتدى الاستثمار إفريقيا ٢٠١٨ إلى تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وينعقد هذا العام في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019.

وأقيم منتدى شباب العالم، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو حدثًا سنويًا عالميًا أُقيم بمدينة شرم الشيخ، بمصر في نسخته الثانية في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ في نسخته الأولى بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.