شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «الشهيد ساطع النعماني» توقع الكشف الطبي على أهالي النوبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن نجاح جهود المحافظة بالتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، في تنظيم أكبر مستشفى ميداني بقرية الديوان بوسط مركز نصر النوبة لتقديم خدماتها لجميع قرى المركز والمتمثلة في مستشفى سعاد كفافى الجامعى برئاسة الدكتور عمرو بسطويسى، مدير المستشفى، ونائب رئيس الجامعة للقطاع الطبي، بعنوان «قافلة الشهيد البطل العميد ساطع النعماني»، حيث من المقرر أن تستمر في تقديم خدماتها على مدار 4 أيام بدءاً من الخميس وحتى الأحد المقبل.

وقال «إبراهيم» إنه تم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنجاح فعاليات المستشفى الميدانى بالتنسيق مع المسؤولين بها من خلال توفير وسائل التأمين المختلفة والاحتياجات الضرورية من مصادر مياه الشرب والكهرباء، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بفعاليات القافلة الطبية والخدمات التي تقدمها ومواعيد العمل بها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو بسطويسى، نائب رئيس الجامعة، وقائد القافلة الطبية المنفذه بمدينة نصر النوبة، أن المستشفى الميدانى يقدم كافة أشكال الخدمات الطبية والجراحية لأبناء النوبة كخدمات العيادات الخارجية في 20 تخصص طبي، بجانب توفير بنك دم، ومعمل كامل للتحاليل الطبية، وقسم أشعه تشخيصية، وسونار للبطن، بالإضافة إلى أشعة إيكو للقلب ورسم قلب، وصيدلية متكاملة ومناظير جهاز هضمي، وغسيل كلوي، وحضانات أطفال متنقلة، فضلاً عن إجراء جميع جراحات اليوم الواحد في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخى أصدر، الثلاثاء، قراراً بانطلاق الفريق الطبي والتمريض لمستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة نصر النوبة بإجمالى 175 فردا منهم 70 طبيبا و50 ممرضة، بجانب الفنيين والعمال والمهندسين لتكون هذه القافلة الطبية المجانية الثامنة عشر على التوالى منذ مارس 2017 باستخدام المستشفى الميدانى المتنقل.

ولفت إلى أن المستشفى الميدانى تضم ثلاث وحدات كبيرة متنقلة بها ثلاث غرف عمليات جراحية، بجانب الأقسام السالفة الذكر، ويضم أيضاً 33 خيمة منهم 21 خيمة للعيادات الخارجية، بجانب عيادات متخصصة في الأسنان والعيون، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة للمستشفى الرئيسى الأم بالقاهرة. فيما قدم

أهالى نصر النوبة شكرهم لمسؤولي المحافظة ومستشفى سعاد كفافى على إقامة المستشفى الميدانى كنموذج للقافلة الطبية المجانية المتكاملة لتوفير الخدمة العلاجية لهم مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف المشقة والأعباء المالية من التنقل إلى المستشفيات المختلفة لما تتضمنه هذه المستشفى من التخصصات الطبية المتنوعة.

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى

محافظ أسوان يعلن عن تنظيم مستشفى سعاد كفافى الجامعى