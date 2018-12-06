شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين «الصحة» و«الاتصالات» و«الإنتاج الحربي» لـ«ميكنة التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الخميس، توقيع بروتوكولي تعاون الأول بين 3 وزارات هي الإنتاج الحربي والاتصالات والصحة بشأن ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل، والثاني بين وزارة الاتصالات وشركة سيسكو العالمية بمقر المجلس.

وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الاتصالات والصحة، إن البروتوكول يتعلق بالنظم والمعلومات لمشروع التأمين الصحي، وستكون كافة إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي مساهمة في المشروع لربط الوحدات الصحية وميكنتها، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بكل ما يتفق عليه الصحة والاتصالات.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أن المشروع مميكن بالكامل وسيتم ميكنة باقي المحافظات مع بدء المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المشروع هو تحول رقمي وسيتم تقديم الخدمة المميكنة لضمان جودة الخدمة والتدفقات المالية اللازمة ونتوقع أن يكون في المرحلة الأولى ببورسعيد، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شهد توقيع بين الاتصالات وشركة سيسكو العالمية لتقديم 50 ألف منحة تدريبية وتأسيس 40 وحدة متابعة عن بعد والتعاون في الأمن الصناعي والاصطناعي.