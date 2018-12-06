شكرا لقرائتكم خبر عن صور نائب وزير الزراعة: اتفاقية تعاون مع السعودية بمجال الخدمات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان - وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة السعودية اتفاقية تعاون بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى حضور الدكتور عبد الحكيم محمود محمد على - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والسادة ممثلى وزارة الزراعة السعودية والمصرية وشملت اتفاقية التعاون فى مجال الخدمات البيطرية فى قطاعات العيادات والوحدات ومختبرات التشخيص والمحاجر البيطرية والاستشارات والدعم الفنى من المراكز البحثية والدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين ، وبعثات الأطباء البيطريين السعوديين لجمهورية مصر العربية للدراسات العليا وتم الاتفاق على توفير 300 فرصة عمل للأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية.

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