شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: بروتوكول التعاون مع شركة سيسكو يتضمن 50 ألف منحة تدريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن اتفاقية التعاون مع شركة سيسكو سيستمز الأمريكية، تهدف لتوسيع تعاون واستثمارات الشركة في مصر.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه بموجب البروتوكول فهناك 50 ألف منحة تدريبية وتأسيس 40 وحدة علاج عن بعد .
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