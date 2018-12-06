شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق: غرفة عمليات مركزية للتعامل مع السيول على مستوى طرق الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء وائل أمين، نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سقوط الأمطار والسيول وتأثيرها على طرق الجمهورية، لافتا إلى أن غرفة العمليات تستقبل الشكاوى والإخطارات من كل مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية للتعامل مع أى تراكمات لمياه الأمطار على الطرق.
وأضاف نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"الخليج 365" أن فرق الصيانة موزعة على مناطق الهيئة الـ 14 على مستوى الجمهورية، وأن فى حالة تراكم المياه بأى طريق يتم تحريك معدات الصيانة وشفط المياه من أقرب موقع بشكل سريع من أجل كسح وشفط المياه المتراكمة حرصا على إعاقة حركة المترو، وأن إغلاق أى طريق يكون بالتنسيق مع إدارة المرور والمحافظة الواقعة فى نطاقها الطريق.
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