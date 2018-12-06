شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إماراتى: افتتاح 3 جامعات إماراتية بالقاهرة و3 مصرية فى بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسى، وزير الدولة لشؤون التعليم العالى والمهارات بالإمارات العربية المتحدة، على عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، واصفا إياها بأنها علاقة وثيقة وقوية وتمتد لعقود، مشيرا إلى ان معظم المعلمين داخل الإمارات هم من مصر.

وقال الفلاسى خلال لقائه بالوفد الإعلامى على هامش قمة المعرفة 2018، فى نسختها الخامسة والتى تعقد بالإمارات، أن بلاده لديها العديد من اتفاقيات الشراكة ويأتى ضمنها التنسيق فى مجالات التعليم والتدريب وعلى مستوى الجامعات، لافتا إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد افتتاح 3 جامعات إماراتية فروعا لها فى مصر، والعكس أيضا سيتم افتتاح فروع للجامعات المصرية فى الإمارات.

وأشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالى والمهارات، إلى أنه سوف يعقد لقاء ثنائيا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويأتى على رأسها التدريب والبحث العلمى وتبادل الخبرات والدراسات والرؤى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين.

وعن تطوير التعليم فى العالم العربى لتلبية احتياجات سوق العمل، أكد وزير شؤون التعليم العالى والمهارات فى الإمارات على تشكيل لجنة معنية ممثلة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم دراسات متخصصة حول احتياجات سوق العمل والتى ستجتمع كل 6 أشهر لتقديم آخر ما توصل إليه سوق العمل لإدراجه ضمن برامج التدريب والتأهيل.

وفيما يتعلق بمخرجات التعليم العربى فى اقتصاد المعرفة، أكد وزير الدولة لشؤون التعليم العالى والمهارات على أن هناك العديد من الدول العربية دخلت إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا وتوظيفهم متأخرة نوعا ما فهى الآن فى مرحلة التأسيس وهناك طفرة كبيرة فى مجالات العلوم والتعليم فى الدول العربية، ولكن يبقى التحدى الأكبر فى مخرجات الجودة.

وأشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالى والمهارات إلى أن هناك مشكلة تواجه معظم دول العالم العربى تتلخص فى عزوف الدارسين عن الإقبال فى الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والبحث العلمى مقارنة بباقى دول العالم، وهو ما يجب على دول العالم أن تعمل على تشجيع الدارسين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وتحفيزهم نحو ذلك وتوفير كافة الوسائل التى تدفعهم وتشجعهم على القدوم أو الاستمرار فى برامج الدراسات العليا.