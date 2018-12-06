شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة حتى الأحد.. والصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الأجواء خلال تلك الفترة، موضحا أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة تسجل 19 درجة ودرجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 13 و 14 درجة .

ونفى مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إمكانية وجود فرص لتكون الثلوج فى ظل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تصل ذروتها اليوم، لافتا إلى أنه نتيجة لسقوط أمطار غزيرة قد يكون هناك فرص لتكون السيول الخفيفة الغير مؤثرة على المناطق الجبلية .

وناشد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء ، فضلا عن توخى السائقين الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية ، مؤكدا على المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر .