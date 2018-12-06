التنمية المحلية: إزالة 1113 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، تقريرًا من محافظة كفر الشيخ بشأن متابعة الحملات الموسعة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح التقرير أنه تمت إزالة ألف و113 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 240 فدانًا و12 قيراطًا، من بداية الحملة على مدار 9 أيام بداية من يوم 26 نوفمبر الماضي حتى أمس الأربعاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه أن الحملات مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة.