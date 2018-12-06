"البيئة" تناقش كيفية إدماج مفهوم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ورشتي عمل لتدريب معلمي التربية البيئية والسكانية والقائمين بالتوعية بوزارة البيئة والجمعيات الأهلية بالقاهرة والمحافظات على إعداد استراتيجية وطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة.

وذكرت وزارة البيئة - في بيان اليوم الخميس - أن الهدف من الورشتين تشجيع دول البحر المتوسط على تطوير وتكامل التعليم من أجل الاستدامة في نظم التعليم غير الرسمية وغير النظامية وذلك من خلال دعم الحكومات والهيئات وحشد الموارد الملائمة، بالإضافة إلى مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتعليم من أجل الاستدامة .

وتم خلال الورشتين عقد اجتماع لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة، بحضور ممثلي وزارتي البيئة والتربية والتعليم، حيث تم عرض خطة وزارة التربية والتعليم في مجال التنمية المستدامة، كما تم مناقشة كيفية إدماج مفهوم التنمية المستدامة بالمناهج الدراسية والأنشطة المصاحبة له، إلى جانب عرض دور وزارة البيئة في مجال رفع الوعي البيئي بين الطلاب من خلال الأنشطة البيئية المختلفة، علاوة على عرض رؤية مصر وخطتها في هذا المجال.​