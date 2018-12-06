وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون العلمي مع "بن راشد للمعرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر الخميس لقاءا مع الدكتور جمال بن جويرب، المدير التنفيذي، لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لـ "قمة المعرفة" التي شهدتها مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٥-٦ ديسمبر الجاري.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة و مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كما ناقش الطرفان فتح آفاق التعاون في مجال تدريب الشباب على مهارات المستقبل، وأكد الوزير على أهمية إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، وإجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الحياة، لضمان مستقبل أفضل لهم، ومواكبة التغيرات العالمية، والاستعداد لسوق العمل.

وتابعت التعليم العالي، كما أشاد عبد الغفار، بفعاليات قمة المعرفة وبالمناقشات الثرية التي تناولتها، مؤكدا على أهمية مؤشر المعرفة العالمي.

ومن جانبه أكد جويرب، على الترحيب بالتعاون مع مصر في كافة المجالات التعليمية والبحثية، كما أشاد بالخطوات التي تسير عليها مصر في مجال تطوير التعليم وبخاصة التعليم العالي حيث يحتل التعليم العالي المصري المرتبة الـ59 لعام 2018 من بين 134 دولة في العالم، معربا عن ثقته في تحقيق تحسن أكبر في جودة التعليم العالي المصري خلال الأعوام القادمة.