رئيس "غرفة السلع": استراتيجية للتأمين على العاملين بـ19 ألف بازار سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد علي غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، باجتماع وزيرة السياحة مع الرؤساء الجدد المنتخبين لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، وأعضائها المنتخبين والمعينين، موضحا أن الوزيرة أبدت دعمها الكامل للقطاع الخاص وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعها الأول مع الرؤساء الجدد المنتخبين لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، وأعضاء هذه الغرف المنتخبين والمعينين، في ضوء حرص الوزارة على تهنئة المجالس المنتخبة الجديدة والتأكيد على دعم وزارة السياحة للقطاع الخاص.

وقال غنيم، لمصراوي، اليوم الخميس، إن استراتيجية غرفة السلع والعاديات السياحية خلال الفترة المقبلة، تتضمن التأمين على العاملين في البازارات السياحية، مع تقديم دورات تدريبية لهم بهدف رفع مهاراتهم لضمان التعامل مع السائحين بشكل لائق ومتحضر، والعمل على إنشاء بازارات أخرى لتوفير كل ما يلزم لخدمة السائحين.

وأوضح، أن عدد البازارات السياحية في مصر تبلغ 19 ألف بازار على مستوى الجمهورية، وهدفنا رفع كفاءة العاملين فيهم بشكل جدي بعد إعلان وزيرة السياحة دعمها الكامل للقطاع الخاص لجذب مزيد من السياح.

وتحدث "غنيم"، عن أهمية نشر أخلاقيات السياحة بين العاملين في البازارات والعاديات السياحية وخاصة أنهم ممن يتعاملون بشكل مباشر مع السائحين، ما يكون له أثرا على تكوين انطباعات السائح عن زيارته لمصر، موضحا أن صناعة السياحة تعتبر سلسلة تضم عدة حلقات متصلة يؤثر كل منهما على الآخر.

حضر اجتماع وزيرة السياحة، مع الرؤساء الجدد المنتخبين لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، كل من حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعلى غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعدد من قيادات الوزارة من بينهم مجدي شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وحمدى أبو زيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، والمهندس عماد حسن مستشار الوزيرة لشئون الطاقة.