9 يناير.. محاكمة مدحت شلبي بتهمة التشهير والاساءة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة مدحت الإعلامي مدحت شلبي في الجنحة المباشرة المقدمة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يتهم فيها الإعلامي بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية بجلسة 9 يناير المقبل.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالأجماع في جلسة اول اكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس ادارته ومن بينهم مدحت شلبي .