شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشيد بالمستوى الفني للطلاب المشاركين بمسابقة «حب بلدك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضان، محافظ بورسعيد، الخميس، طلاب المسابقة الفنية «بورسعيد في عيون أبنائها» تحت عنوان «حب بلدك» المقامة بالمدينة الشبابية بمرافقة المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، ود. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وأشاد الغضان بالمستوى الفنى الذي أظهره الطلاب المشاركين على صفحاتهم، مضيفا أن الاهتمام بالأنشطة التربوية هو جانبا مهما في العملية التعليمية وعنصر جاذب للطلاب بالمدرسة ويحقق الهدف العام من نظام التعليم الجديد وهو بناء الشخصية المصرية، موجها الشكر لكل القائمين على المسابقة ولجنة التحكيم.

ومن جانبه، أشاد وكيل الوزارة بالمستوى التنظيمى للمسابقة والذي أظهر مدى التعاون بين أجهزة المحافظة وإدارات التربية والتعليم المعنية بالمسابقة، مضيفا أنه شارك ٧٥٠ طالبا وطالبة بالمسابقة يمثلون ٢٠٠ مدرسة وأن ما يحدث الآن من طفرة في جميع الأنشطة التربوية يرجع إلى إيجابية دور إدارة الشؤون التنفيذية في الاهتمام وإثراء وصقل واكتشاف المواهب داخل المدارس.

مسابقة «بورسعيد في عيون أبنائها» هي مسابقة سنوية في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد بورسعيد القومي ويشرف عليها الفنان محمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة، وبالتعاون مع إدارتي الشؤون التنفيذية وتوجيه عام التربية الفنية وتستهدف جميع طلاب بورسعيد للتعليم العام والفنى بجميع المراحل التعليمية.