شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يضع حجر الأساس لأكبر «مشروع صرف» بتكلفة نصف مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الخميس، حجر الأساس لأكبر مشروع لمعالجة الصرف الصحى ببيلا على مساحة 10 أفدنة بتل الشجرة بقرية حاذق، بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه، والذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع.

وقال المحافظ إنه تم وضع حجر الأساس لمحطة معالجة الصرف الصحى بتل الشجرة بقرية حاذق بمركز بيلا على مساحة 10 أفدنة، 12 قيراط، لتوصيل خدمة الصرف الصحى لقرية حاذق وتوابعها والبالغ عددها 10 قرى( الشرقاوية- خالدة_شعبانة_أبوعجور_مصرب الجرن_تفتيش الأوقاف_الأرنب_ منشأة الجرايدة_ الترزى_خاطر ) بقدرة 8000م3/يومياً، قابلة للتوسعات حتى 16 ألف متر مكعب/ يومياً، بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه، شاملة روافع صرف القرى، والبالغة 11 رافع، وخطوط الطرد بطول 20كم والشبكات، والذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 روافع، 32 كم من شبكات الانحدار، من إجمالي 60كم، ليستفيد من المشروع 80 ألف نسمة.