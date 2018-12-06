شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل لتحقيق «رؤية مصر 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، مشروع تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، يأتي هذا انطلاقا من استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بضرورة وجود اقتصاد تنافسي وشامل يعتمد على تطبيق أحدث النظريات العلمية والتقنية الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، وحلا لمشكلة البطالة المستعصية.

وعقد الاجتماع الأول بمقر المؤسسة، الذي ضم الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور محمد على، رئيس المشروع، وعدد من المختصين بهذا الشأن، الذي تقوم فكرته على تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين من الجامعة والمدارس الفنية والمهنية من الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل، ويتم تنفيذ ذلك من خلال شركة كوادر التي تشمل ٣٧ نشاط تدريبيا وتشغيليا يعمل بنظام الحكومة ومزايا القطاع الخاص.

يهدف المشروع إلى تدريب تخصصات كليات الهندسة وعلوم الحاسب والعلوم في التأهيل على المهن والوظائف المطلوبة فى سوق العمل في مجالات التنمية المستدامة، مثل «الطاقة النووية، والسلمية، والشمسية، والرياحية، والمائية، والغاز، والبترول، والمناجم، والتعدين، وتحلية المياه»، أما بالنسبة لطلاب كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والمدارس الفنية فيتم تأهيلهم للعمل في الحزام الأخضر بين المحافظات.

كما يستهدف المشروع طلاب كليات التجارة والحقوق والآداب والكليات التى ليس لها سوق عمل، حيث يتم تدريبهم على مهن خدمة الموانئ والشحن واللوجستيات وسلاسل توريد وإمداد وريادة الأعمال لمشاريع صغيرة ومتوسطة، ومشاريع قيادة مشاريع الفرنشايز والعلامات التجارية، وتموين السفن، وأخصائيين معاملات بنكية للشركات، وأخصائيين تدقيق ومراجعة وضرائب، وأخصائي معاملات حكومية، وإدارة مشاريع خاصة.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار: إن «المشروع سينفذ من خلال 7 محاور، وهي التعاقد مع جميع الجامعات المصرية العامة والخاصة، والمعاهد العليا والمتوسطة، والأكاديميات لتدريب الطلاب من المنبع بمسار التدريب الموازى المقدر حسب دليل المشروع التدريبي، بعدد ٥٠٠ ساعة، منها ٧٠٪ عملي بسوق العمل، و٣٠٪ نظري، وتشغيل منظومة التدريب من خلال التعاقد مع أكبر ٤٠ كيان تدريبي حكومي وخاص متخصص في التدريب العملى بشتى المجالات، والتعاقد مع ٣٠٠ خبير وعالم في مجال التدريب، إلى جانب تدريب وتأهيل 4 مليون شاب وفتاة وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتدريب وتأهيل 2مليون شاب وفتاة في فنون المعاملات الدولية والعلاقات الخارجية ليكونوا حلقة وصل بين مصر وباقى دول العالم المتقدم».

من جانبه، قال الدكتور محمد على، رئيس المشروع، إن المستهدف من المشروع بناء جيل جديد من الخريجين الجامعيين بمواصفات عالية المهارة قادرة على المشاركة فى خطط التنمية المستدامة للدولة بأعلى مستوى من الأداء الفائق الذى يجمع بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية على أرض الواقع وخلق كوادر تستطيع أن تنافس الخريجين على المستوى الإقليمى والدولي.