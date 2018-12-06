شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للامتحانات» يسلم «التعليم» امتحانات «أولى ثانوي» بنظام الـ«open book» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المديريات التعليمية، الخميس، استلام امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية بالنظام الجديد التراكمي من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تعقد في الفترة من 13-24 يناير المقبل وذلك لبدء تسليمها للإدارات التعليمية.

وتقوم المديريات بطباعة ورق الأسئلة ودمجها مع كراسة الإجابة قبل تسليمها للطلاب، ويستطيع الطلاب اصطحاب الكتب داخل الامتحان وفقا لنظام الـ open book والذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف قياس الفهم والادراك لدى الطلاب وليس الحفظ والتلقين.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم رسميًا مديري عموم الإدارات التعليمية، باتخاذ إجراءات إدارة الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد، من حيث الطباعة، والتظريف، والتوزيع، وذلك على مستوى جميع المدارس الثانوية العامة التابعة لكل إدارة، والتي يؤديها طلاب الصف الأول الثانوي.

وشددت الوزارة على الإدارات التعليمية بالإشراف على أعمال تقدير الدرجات داخل المدارس، مع التنبيه، مشددًا على تسجيل غياب الطلاب بدقة، وانتظام وتحرير استمارة غياب لكل طالب تخلف عن أداء الامتحان.

وأكدت الوزارة على الإدارات التعليمية بأن تهتم بموافاة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بتقرير إحصائي عن نسب الحضور الغياب للطلاب عن كل يوم امتحاني.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن هذه الامتحانات ستكون امتحانات تجريبية، ولن يتم احتساب أي من نتائجها ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

وقال «حجازي» إنه سيجري احتساب النتيجة النهائية لدرجات الطالب في الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي، في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير عام التعليم العام بكل مديرية تعليمية، بتسلّم الامتحانات من المركز القومي للامتحانات مؤكدًا أنه سيتم عقد امتحانات طلاب الثانوي العام المقيدين على نظام الدمج أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأسئلة بالنسبة لامتحانات أولى ثانوي ستكون مدمجة مع أوراق الإجابة، وأنه سيراعى جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة.