شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط أخطر مجرم بسوهاج مطلوب بـ16 حكما منها إعدام و3 مؤبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج فى ضبط أخطر العناصر الإجرامية، لهروبه من 16 حكما قضائيا من بينهم حكم بالإعدام وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد . وتمكنت مباحث مركز شرطة دار السلام من ضبط "أبوالوفا.س" 22 سنة عاطل ومقيم بناحية البلابيش قبلى، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـى 16 حكما قضائيا صادر ضده، أبرزها الحكم بالإعدام شنقاً فى قضية "قتل عمد"، و3 أحكام مؤبد "سلاح وخطف وقتل".

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