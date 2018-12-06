شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل ثلاثة أيام من النجاح المتواصل لمعرض إيديكس 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يرصد وقائع معرض إيديكس على مدار ٣ أيام متواصلة، والذى اختتمت فعالياته مساء أمس الأربعاء، بالمركز الدولى للمعارض بالتجمع الخامس.
وتميز معرض إيديكس 2018، بإشادة وإعجاب الحضور من كافة دول العالم، وكذلك شهد توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم، بين العديد من المشاركين، وشهد إقبالا كثيفا من الجمهور وكذلك المهتمين بالشئون الدفاعية.
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