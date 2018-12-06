شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تتصدر.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا لعام 2018 بقائمة فوربس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مجلة فوربس "forbes"، قائمتها للنساء الأكثر نفوذا لعام 2018، والتى تصدرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بين 100 امرأة هن الأكثر نفوذا على مدار العام الماضى، فيما جاءت فى المرتبة الثانية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، تليها فى المرتبة الثالثة رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.



أنجيلا ميركل





تيريزا ماى

وجاء أيضا فى المراكز العشرة الأولى، ضمن قائمة النساء الأكثر نفوذا لعام 2018، على التوالى فى المرتبة الرابعة مارى تريزا بارا، رئيسة ومدير شركة جنرال موتورز، وفى المرتبة الخامسة أبيجيل بييربونت جونسون، سيدة أعمال أمريكية، وفى المرتبة السادسة ميليندا آن جيتس، موظفة سابقة فى شركة مايكروسوفت، وأحد مؤسسى مؤسسة بيل وميليندا جيتس، أما المرتبة السابعة فحلت بها سوزان ديان وجسيكى، مدير تنفيذى أمريكى شغلت منصب الرئيس التنفيذى لـYouTube، يليها فى المرتبة الثامنة، آنا باتريشيا بوتن، مصرفية إسبانية، تم تعيينها رئيسا تنفيذيا لمجموعة Santander Group، فى 10 سبتمبر 2014.



كرستين لاجارد



مارى تريزا بارا رئيسة ومدير شركة جنرال موتورز



أبيجيل بييربونت جونسون سيدة أعمال أمريكية

أما المرتبة التاسعة فكانت لـ"Marillyn Adams Hewson"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذى لشركة Lockheed Martin، وفى المرتبة العاشرة جاءت فرجينيا مارى "جينى رومتى"، وهى مديرة أعمال أمريكية، والرئيس التنفيذى لشركة آى بى إم.

ومن بين مشاهير قائمة الـ100 الأكثر نفوذا للنساء حول العالم لعام 2018، جاءت فى المرتبة العشرين، مقدمة برامج التلفزيون الأمريكية أوبرا وينفرى، وفى المرتبة ثلاثة وعشرين، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتليها ابنة ومستشارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إيفانكا ترامب، بينما جاءت المغنية الأمريكية بيونسيه فى المركز الـ50، أما مفوضة الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، فجاءت فى المركز الـ67، تليها المغنية الأمريكية تايلور سويفت.



ميليندا آن جيتس موظفة سابقة فى شركة مايكروسوفت



سوزان ديان وجسيكى مدير تنفيذى أمريكى



آنا باتريشيا بوتن مصرفية إسبانية

Marillyn Adams Hewson



فرجينيا مارى "جينى رومتى" مديرة أعمال أمريكية















































































