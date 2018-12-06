شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قبول منحة المشروع الأخضر لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة المشروع الأخضر لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش المقترح تمويله من خلال الصندوق الكوري الأفريقي للتعاون الاقتصادي تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي.

ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الحمأة في محطة أبو رواش من أجل معالجة مشاكل تجمع الحمأة في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل البصمة الكربونية لعملية مناولة الحمأة وإنتاج الطاقة.

وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة جدوى وإعداد المشروع الاخضر لمحطة الصرف بأبو رواش، وإعداد مقترح المناخ الأخضر لتقديمه إلى الصندوق، وإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية وشركاء التنمية، وكذا العمل على بناء القدرات المؤسسية في مجال قاعدة البيانات وتكنولوجيا المعلومات.