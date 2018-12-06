شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن سؤال: شغل الكوافيرة حلال أم حرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حرمة شغل الكوافير. وأجاب الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا أن شغل الكوافير الذى يتعلق بتزيين النساء، وتزيين المرأة المتزوجة لزوجها دون إطلاع الرجال على الزينة الفجة، أو تزين المرأة عموما بحيث لا تتجاوز الزينة الظاهرة وبشكل غير مثير فهو جائز وليس فيه شئ.

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