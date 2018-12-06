شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صرف صحى القاهرة تدفع بـ75 معدة شفط لإزالة تجمعات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة، إنه تم الدفع بـ75 معدة لشفط تجمعات مياه الأمطار فى المحاور والمناطق الرئيسية بالقاهرة، عقب موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة بالأمس، مؤكدًا الانتهاء من إزالة المياه في هذه المناطق الرئيسية مثل طريق صلاح سالم والأوتوستراد ونفق العروبة والطريق الدائرى وطريق الكورنيش

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وأضاف أن العمل بدأ منذ انتهاء الأمطار بالأمس واستمرا حتى العاشرة من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إزالة المياه من المحاور والمناطق الفرعية حاليا، حيث تم التعامل بسرعة مع تجمعات الأمطار، ولا يزال العاملين والموظفين موجوين فى الشوارع فى حالة حدوث تطورات جديدة.

أكد أن الشركة لا تزال فى حالة استعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال اليومين المقبلين، حيث تتواصل الشركة مباشرة مع هيئة الأرصاد الجوية ومحافظة القاهرة، وذلك لمنع زيادة مياه الأمطار فى مناطق التجمع المعروفة وللحفاظ على السيولة المرورية فى تلك المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر، اليوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة، وحتى شمال الصعيد وسيناء وتكون غزيرة أحيانا.