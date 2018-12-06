شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "جامعة آمنة للجميع".. مسيرة لمناهضة التحرش بجامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فى جامعة القاهرة، مسيرة بحرم الجامعة؛ للتوعية بأخطار التحرش والتعريف بواجبات الطلاب فى مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ورفع المشاركون فى المسيرة، لافتات كتبوا عليها "جامعة آمنة للجميع"، "لا للعنف ضد المرأة" و"أوقفوا العنف ضد المرأة"، "قولى ومتخافيش"، وررد المشاركون هتافات تندد بالتحرش وتدعو لمناهضته ووقف أى أشكال للعنف ضد المرأة.
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