محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، لامجول لبيلب، نائب رئيس جمهورية ناميبيا، قادما من أبوظبي في زيارة للبلاد، يشارك خلالها في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، ويعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن السلطات أنهت إجراءات وصول نائب رئيس جمهورية نامبيبا، من استراحة كبار الزوار بالمطار، عقب وصوله على طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبي.
وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يتوجه إلى مدينة شرم الشيخ، على الطائرة المصرية؛ لحضور فعاليات المؤتمر المقرر، أن يبدأ غدا الجمعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس ناميبيا يصل للمشاركة بمؤتمر "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .