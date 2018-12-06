9 قرارات لمجلس الوزراء.. أبرزها منحة 4 ملايين يورو من "التنمية الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية جرزا، مركز العياط، محافظة الجيزة، بمساحة 48.99 فدان لصالح وزارة العدل لاستخدامها في إقامة مجمع للطب الشرعي عليها، يتضمن معهدا تعليميا لإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالطب الشرعي، ومركز بحثي متطور.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات، في إطار اهتمام الدولة بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وحل وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 473.31 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بنبان، بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية، على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال تلك المزارع الخشبية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما شهدت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 15 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بنبان، بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 8.18 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برقاش بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مشروعات صوامع تخزين غلال.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 107 أفدنة، بناحية اسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة توليد كهرباء حرارية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) المزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (EFAD) بمحافظة مطروح، وذلك من أجل توفير فرص عمل جديدة وخلق بيئة استثمارية واعدة.

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة مشروع " تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية" المقترح تمويله من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان، تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو.

وتهدف المنحة إلى تعزيز ودعم النظام الإيكولوجي لتمكين رواد الأعمال الحاليين والمحتملين وخاصة الشباب والمرأة من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة القائمة على الابتكار في قطاعات الأعمالالزراعية، والطاقة النظيفة والخضراء والطاقة البديلة، فضلاً عن قطاع الصناعات الإبداعية فيما يختص بالحرف اليدوية والفنية، ويستهدف المشروع مالكي ومديري الشركات الناشئة المحتملة والقائمة، وكذا مشروعات النمو المبكر التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية، ومن المتوقع أن يقوم المشروع بتوفير 1860 وظيفة مباشرة، و3720 وظيفة غير مباشرة من خلال دعم ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وتوفير السيولة وبناء القدرات لـ 480 شركة ناشئة على الأقل. كما ستساهم المنحة في تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المجتمعات الضعيفة (50% من المستفيدات، و50% من المستفيدين من الوجه القبلي).

كما تمت الموافقة على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة المشروع الأخضر لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش المقترح تمويله من خلال الصندوقالكوري الأفريقي للتعاون الاقتصادي تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي.

ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الحمأة في محطة أبو رواش من أجل معالجة مشاكل تجمع الحمأة في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل البصمة الكربونية لعملية مناولة الحمأة وإنتاج الطاقة.

وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة جدوى وإعداد المشروع الاخضر لمحطة الصرف بأبو رواش، وإعداد مقترح المناخ الأخضر لتقديمه إلى الصندوق، وإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفقًا للمبادئالتوجيهية الوطنية وشركاء التنمية، وكذا العمل على بناء القدرات المؤسسية في مجال قاعدة البيانات وتكنولوجيا المعلومات.