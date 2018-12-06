توافد ضيوف "أفريقيا 2018" على مطاري القاهرة وشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بدأت الوفود المشاركة في منتدى أفريقيا 2018، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي 8 و9 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى مطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، وصول وفود من عدة دول إلى القاهرة، وغادرت إلى مدينة شرم الشيخ منذ أمس وحتى صباح اليوم، ومن المنتظر أن يستمر اليوم وغدا توافد باقي الضيوف المشاركين من مختلف دول العالم سواء من دول تجمع "الكوميسا الأعضاء"، ومن الضيوف المشاركة والمنظمات الدولية التي تمت دعوتها لحضور المنتدى والذي ينتظر أن يحضره أكثر من 3 آلاف شخصية بينهم زعماء ورؤساء دول أفارقة.

يناقش المنتدى على مدار يومين، سبل تشجيع الاستثمارات البينية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري بين دول تجمع الكوميسا، بالإضافة لتخصيص جلسات لرواد الأعمال من الشباب الأفارقة وعرض تجاربهم بجانب دور المرأة في التنمية في أفريقيا.

وكانت الشركة القابضة مصر للطيران أعلنت أنها الناقل الرسمي لمؤتمر "أفريقيا 2018" الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".